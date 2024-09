Juventus Women, il ricordo della vittoria con il Lione

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle bianconere, parlando anche della sfida con il Lione.

Il sito ufficiale della Juventus Women ha pubblicato una nota sulle bianconere. Ecco il comunicato: “Avviciniamoci alla doppia e inedita sfida di UWCL contro il PSG ricordando quella grande notte, all’Allianz Stadium, con il Lione… Women Juventus Lione LE MAGNIFICHE 11 (E LE ALTRE) Peyraud-Magnin; Lundorf, Gama, Sembrant, Boattin; Rosucci, Pedersen, Grosso; Hurtig, Girelli, Cernoia: sono le 11 ragazze scelte da Joe Montemurro per affrontare l’Olympique. Insieme a loro ci sono tutte le ragazze in panchina – e saranno determinanti – più la spinta dell’Allianz Stadium per una gara annunciata come proibitiva e che invece riserverà una grande sorpresa. IL LIONE IN VANTAGGIO Il Lione è abituato a frequentare la Champions League: ne ha vinte 7, vincerà anche questa e proprio su questo campo. La Juventus è alla sua prima volta ai quarti di finale. Macario porta in vantaggio le francesi dopo appena 8 minuti. UN PRIMO TEMPO DIFFICILE La prima frazione di gioco è complicata. Il Lione ha diverse opportunità per raddoppiare, va anche in rete con Malard ma il gol viene annullato per fuorigioco. La Juve è brava a stringere i denti e a rimanere in partita”.

Il pareggio della bianconere

“IL PAREGGIO Il quadro cambia totalmente all’ora di gioco. Le ospiti restano in 10 per l’espulsione di Carpenter. La Juve preme e al minuto 70 raccoglie i frutti dell’assalto. A segnare il gol dell’1-1 è Cristiana Girelli, brava ad approfittare di un errore della difesa avversaria. Bonfantini Juve-Lione IL PRIMO PALLONE Al minuto 81 fa il suo ingresso Bonfantini. E Agnese va in rete immediatamente, al primo pallone che tocca su un assist invitante di Caruso. É la rete che vale la vittoria, la più bella impresa della Juventus in sede europea”.