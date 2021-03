Juventus Women: la società comunica due importanti rinnovi

Tuija Hyyrynen e Matilde Lundorf Skovsen hanno rinnovato il loro contratto

Poi il comunicato sulle due ragazze bianconere continua: "Per Tuija, parte delle Juventus Women fin dal primo giorno, è la firma sul prosieguo di una storia piena di emozioni, crescita e naturalmente vittorie. Una firma che dimostra la voglia di continuare a dare tutto, in ogni momento e in qualsiasi zona del campo, per la maglia bianconera. Tre scudetti, due Supercoppe Italiane e una Coppa Italia, questo il bottino di Hyyrynen con la nostra maglia fin qui. Un palmarès ricco, ma la voglia di vincere non si è certamente placata. La caccia a nuovi trofei è in corso e continuerà".

"La voglia di vincere e migliorare le sta mostrando giorno dopo giorno anche Lundorf, arrivata in bianconero in estate. Ogni minuto in campo, per lei, è stato un momento di crescita e continuerà a esplorare i suoi margini di miglioramento con la maglia della Juventus, con cui, pochi mesi fa, nel gennaio 2021, ha vinto il suo primo trofeo: la Supercoppa Italiana. Congratulazioni Tuija e Mati! Siamo pronti a vivere altre emozioni insieme", conclude. Per quanto riguarda gli altri rinnovi, si è in attesa di quello di Bonansea. Infatti l'attaccante bianconera e della nazionale non ha ancora firmato il prolungamento del contratto che è in scadenza. L'ultima volta che ne ha parlato ha rivelato che se ne sarebbe parlato dopo il Campionato, magari con il quarto Scudetto consecutivo.