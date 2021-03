Juventus Women: il match contro la Fiorentina per lo Scudetto

Partita fondamentale per le bianconere in vista della corsa Scudetto.

redazionejuvenews

Domani è in programma la sfida delle Juventus Women contro la Fiorentina. Le bianconere dovranno scendere in campo dopo la sconfitta con la Roma nella semifinale di andata di Coppa Italia femminile. Alla vigilia della partita ne parla l'allenatrice Rita Guarino: "Questa settimana abbiamo lavorato e ci siamo lasciate alle spalle la sconfitta, arrivata in una partita in cui si è chiuso solo un primo tempo e si giocherà nei 180′. Abbiamo focalizzato subito l’attenzione sulla Fiorentina". Poi prosegue dicendo: "Anche in altre occasioni non abbiamo espresso al meglio le nostre qualità, soffrendo pur non perdendo punti. Settimane che hanno messo alla prova la nostra capacità di reazione e di andare sopra gli errori e compattarci per ritrovare la miglior condizione".

Rita Guarino giura che quella contro le viola sarà una gara combattuta: "Quella contro la squadra viola sarà come tutte quelle che abbiamo disputato contro di loro, una sfida combattuta. In tutti questi anni loro sono sempre state le nostre migliori antagoniste, abbiamo sempre giocato partite che hanno reso omaggio allo spettacolo del gioco. Perciò mi aspetto un match acceso nonostante i tanti punti che ci separano, la situazione di classifica attuale non significa che la qualità del gioco di Juve e Fiorentina sia così distante. Non so esattamente cosa aspettarmi da loro. Scenderanno in campo per fare la loro partita e cercare di prenderci dei punti. La sfida con la Juve rappresenta una partita di cartello, in cui vorranno dare il 100%".

Poi parla dell'assenza di Bonansea: "Quando ci sono assenze così importanti bisogna ricompattarsi e cercar di non far sentire la sua mancanza, gestendo la gara con una coralità maggiore rispetto a quanto facciamo di solito". Mentre sulla lieta notizia di Lisa Hurtig: "Mi sento di farle le congratulazioni per questo splendido evento che nascerà a casa sua e della moglie, e siamo tutti molto felici. Il fatto che lei ne abbia parlato attraverso i nostri canali significa che la Juventus è casa sua e che è libera di esprimere la sua vita e condividerla con noi. Questo fa enormemente piacere". Le convocate per il match contro la Fiorentina:

42 Bacic

99 Berti

13 Boattin

26 Caiazzo

21 Caruso

7 Cernoia

4 Galli

3 Gama

33 Giordano

10 Girelli

1 Giuliani

17 Hurtig

2 Hyyrynen

5 Ippolito

14 Pedersen

8 Rosucci

23 Salvai

32 Sembrant

12 Lundorf

36 Soggiu

20 Maria Alves

9 Staskova

19 Zamanian