Juventus Women-Pink Bari: i numeri della partita

Le ragazze bianconere hanno ottenuto il record di vittorie con il 9-1 sul Pink Bari

redazionejuvenews

Con l'ultima clamorosa vittoria ottenuta contro il Pink Bari per 9-1, la Juventus Women ha ottenuto la diciassettesima vittoria in stagione su diciassette partite giocate, facendo segnare un record che è destinato a rimanere per molto tempo. Le bianconere hanno surclassato le avversarie e si sono avvicinate al quarto scudetto consecutivo, a cui manca veramente poco. Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno analizzato i numeri della partita.

"INARRESTABILE CRI - Cristiana Girelli ha effettuato nove tiri nello specchio in questo match, record per una giocatrice in una singola partita nella Serie A 2020/21. Ha, inoltre, segnato più di due gol in un match di Serie A per la prima volta con la maglia della Juventus - non segnava quattro reti in un incontro di campionato dal dicembre 2014 (Brescia v Como 2000). Ha inoltre segnato 20 reti in questa Serie A, superando il bottino della scorsa stagione (16) - era dal 2015/16 (20) che non segnava così tanto in un singolo campionato.

HOME - Lina Hurtig ha trovato la rete in tutte le cinque partite giocate in questa Serie A a Vinovo, e tutte le cinque reti di Linda Sembrant con la Juventus in Serie A sono arrivate in partite casalinghe. Quello di Andrea Staskova è stato, invece, solo il suo secondo gol realizzato in casa in Serie A (su sette) - per lei quattro centri e un assist nelle ultime tre presenze di campionato.

PIOGGIA DI GOL - La Juventus ha segnato 29 reti contro la Pink Bari in Serie A, ora vittima preferita per la squadra bianconera nel massimo campionato. Le bianconere, inoltre, hanno segnato nove reti in una singola partita di Serie A per la prima volta nella competizione, superando il 7-1 contro l'Orobica del dicembre 2019. Nove reti, tante quante quelle delle pugliesi nell'intero campionato in corso.

RECORD - La Juventus ha effettuato 35 tiri in questo match, di cui 19 nello specchio: entrambi record per una squadra in una singola partita della Serie A 2020/21." (Juventus.com)