Juventus Women, Gallo passa all’Anderlecht

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della cessione di Azzurra Gallo.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della cessione di Gallo. Ecco il comunicato: “Azzurra Gallo si trasferisce ufficialmente a titolo temporaneo all’Anderlecht: la giovane classe 2006 giocherà, così, la stagione 2025/2026 nella serie maggiore belga”.

Sulla carriera

“Un percorso che arriva da lontano quello di Azzurra: cresciuta nel Settore Giovanile bianconero, arrivando al primo contratto da professionista siglato a settembre 2024, passando per il formale ingresso in Prima Squadra a gennaio 2025 – dopo che aveva già collezionato 4 apparizioni (7 in totale a fine stagione) esordendo in Serie A, Coppa Italia e Women’s Champions League – fino alla conquista di 5 trofei, a conclusione di un’annata indimenticabile, con il double tricolore con le più grandi aggiunto al suo personale palmarès e al tris con l’Under 19 bianconera grazie ai successi in campionato, Coppa Italia di categoria e Viareggio Women’s Cup. Adesso per lei è pronta una nuova avventura, la prima fuori dall’Italia: buona fortuna, Azzurra!”. Intanto ecco le parole di Toni<<<