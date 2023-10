Juventus Women, le convocate in vista della partita con la Samp

Il sito ufficiale della Juventus Women ha pubblicato una nota con la lista della convocate in previsione della partita di questo pomeriggio con la Sampdoria , gara importante per le bianconere che devono macinare punti per puntare allo Scudetto, dopo un anno di astinenza.

Ecco la nota del club piemontese: "Primo impegno in campionato in casa per le Juventus Women. Primo impegno nella nuova casa. Quella di Biella. Mister Montemurro ha diramato la lista delle giocatrici convocate per la gara contro la Sampdoria.