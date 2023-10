Juve Women, Cantore: “UWCL grande delusione, ora abbiamo 3 obiettivi”

Intervistata da Tuttosport la calciatrice della Juve Women Cantore ha detto: "Dal punto di vista fisico , dopo l’infortunio della scorsa stagione, ho recuperato del tutto e anche dal punto di vista mentale , supportata da un prezioso mental coach, sono cresciuta molto: lo scorso anno mi è capitato di non riuscire a esprimermi al meglio proprio a causa di alcuni blocchi che avevo nella testa".

Sulla concorrenza in casa Juve: "Posso imparare qualcosa da ciascuno degli esterni, Beerensteyn che per me è eccellente, Bonansea, Thomas, ma anche la stessa Garbino che è davvero molto tecnica: cerco di dare il massimo ogni giorno poi le scelte le fa il tecnico, ma è naturale che il mio obiettivo sia avere più spazio possibile".