Juventus Women: 10 bianconere convocate in Nazionale

Dieci bianconere sono state convocate da Milena Bertolini in Nazionale

Il calcio femminile sta prendendo sempre più piede in Italia. Infatti in molti seguono sia le partite della Nazionale che quelle di club. Tanto che nel giugno 2020 è stata approvata una legge che garantisce anche alle donne che giocano in tutti i club di massima serie saranno professionisti a partire dal 2022/23. Il 13 aprile prossimo è in programma l'amichevole della Nazionale Italiana Femminile contro l'Islanda. Nella lista comunicata dalla CT Milena Bertolini figurano 10 giocatrici della Juventus Women. Le bianconere selezionate dall'Italia e allenate da Rita Guarino sono: Giuliani, Boattin, Gama, Salvai, Caruso, Cernoia, Gallia, Rosucci, Bonansea e Girelli. Prima convocazione invece per Bellucci, attualmente in prestito all'Empoli e tesserata dalla Juventus.

Domenica 13 aprile, la Nazionale sarà chiamata a giocare un'amichevole contro l'Islanda. Vediamo la lista completa delle convocate per il match. Per quanto riguarda la porta, oltre Laura Giuliani ci sono Roberta Aprile (Inter), Francesca Durante (Hellas Verona), Katja Schroffenegger (Fiorentina). In difesa Milena Bartolini, oltre a Lisa Boattin, Cecilia Salvai e Sara Gama, si affiderà a Elisa Bartoli (AS Roma), Valentina Bergamaschi (AC Milan), Lucia Di Guglielmo (Empoli), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Martina Lenzini (Sassuolo), Elena Linari (AS Roma), Beatrice Merlo (Inter), Benedetta Orsi (Sassuolo), Martina Zanoli (Fiorentina).

Le centrocampiste chiamate in Nazionale, oltre alle juventine Aurora Galli, Arianna Caruso, Valentina Cernoia e Martina Rosucci, sono: Melissa Bellucci (Empoli), Norma Cinotti (Empoli), Manuela Giugliano (AS Roma), Marta Teresa Pandini (Inter), Cecilia Prugna (Empoli). Per quanto riguarda le attaccanti, le bianconere chiamate in causa sono Barbara Bonansea e Cristiana Girelli, quest'ultima è stata nominata tra le 50 giocatrici più forti del mondo, mentre le altre sono: Agnese Bonfantini (AS Roma), Sofia Cantore (Florentia San Gimignano), Valentina Giacinti (AC Milan), Benedetta Glionna (Empoli), Gloria Marinelli (Inter), Annamaria Serturini (AS Roma). Ricordiamo che la squadra di Rita Guarino è prima in Campionato ed è lanciatissima verso il quarto Scudetto consecutivo.