Mancini: “Lippi? Spero di raggiungerlo a dicembre del 2022”

Il commissario tecnico ha parlato

La Nazionale Italiana di Roberto Mancini ha vinto ieri sera la terza partita sulle tre giocate per il girone di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022: dopo le vittorie per 2-0 contro Irlanda del Nord e Bulgaria, anche ieri sera la Nazionale si è imposta con lo stesso risultato contro la Lituania. Quello di ieri sera rappresenta per il commissario tecnico il 25esimo risultato utile di fila, che gli consente di eguagliare la striscia di imbattibilità di Marcello Lippi e di portarsi a cinque gare dal record stabilito da quella di Vittorio Pozzo. Queste le parole del tecnico a fine partita, che ha chiuso questa parentesi con 3 vittorie e il primo posto nel girone.

"Era la terza partita in sette giorni e anche se abbiamo cambiato tutti i giocatori sapevamo che sarebbe stata dura. Il campo era difficile e non era stato neanche bagnato, abbiamo avuto tante occasioni per chiuderla prima e non ci siamo riusciti, avremmo sofferto un po' meno ma oggi l'importante era vincere

"Lippi sarei contento di raggiungerlo a dicembre 2022. Questi sono record che fanno piacere ma fini a se stessi sono felice piuttosto per il primato nel girone- Nel primo tempo non eravamo messi bene in campo e i nostri difensori un po' soffrivano, ma poi ci siamo sistemati e l'abbiamo sbloccata. Il bicchiere stasera per noi è mezzo pieno, giocando in casa e su un campo normale la Svizzera ha vinto solo 1-0 contro quest Lituania. Ricordo anche una vittoria per 1-0 dell'Italia di Sacchi qui, tutte le partite sono difficili. Immobile? Ciro ha dato il massimo di quello che poteva dare e bisogna valutare la condizione fisica dei giocatori che in questo momento sono meno brillanti. L'importante che lui, il 'Gallo' e gli altri ci siano, poi la condizione arriverà. Allargare a 25 le rose per Europeo? In una situazione come quella che stiamo vivendo può essere una valutazione giusta".