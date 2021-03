Galli: “Futuro in una big per Locatelli? Me lo auguro”

Le dichiarazioni

In un'intervista ai microfoni di TMW, Filippo Galli, ex responsabile del settore giovanile del Milan, ha così parlato di Manuel Locatelli, centrocampista finito nel mirino della Juve :

"Manuel è un ragazzo che coglie al volo le opportunità, aveva compreso immediatamente l’importanza di quella decisione da parte del club e non ebbe paura di affrontare questa nuova sfida iniziando ad allenarsi al fianco di campioni come Kaká, Robinho o De Jong".

"Fare dietrologia non serve a nessuno. In ogni crescita ci sono momenti di regressione e determinate difficoltà. Personalmente credo che il distacco, seppur doloroso come raccontato da Manuel, gli abbia giovato. Al Sassuolo è dovuto ripartire, si è dovuto ritrovare e ha avuto la fortuna di incontrare sul suo cammino un allenatore come De Zerbi, un formatore che tira fuori il meglio dai suoi giocatori. E poi penso che a Locatelli siano state d’aiuto anche le persone che gli stanno accanto".