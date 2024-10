Juve Women, le più belle vittorie con la Roma

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche delle vittorie con la Roma.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “Il prossimo sarà il 23° match tra Juventus e Roma in tutte le competizioni; il bilancio pende a favore delle bianconere, con 15 successi contro i cinque delle giallorosse (due pareggi); da una parte, solo con la Fiorentina (17) le piemontesi contano più vittorie, mentre per le capitoline i 15 ko sono un record negativo contro una singola avversaria mai affrontata. La Juventus è sia la formazione contro cui la Roma ha subito più gol in Serie A (35, almeno 14 in più rispetto a qualsiasi altra), sia l’unica con cui non ha mai tenuto la porta inviolata tra quelle incontrate più di cinque volte – in generale, l’altra avversaria con cui non annovera nessun clean sheet nel torneo è la Florentia San Gimignano (in cinque sfide). Vediamo insieme alcuni match storici. 16 SETTEMBRE 2022: 1-0 Al 53′ minuto Valentina Cernoia riceve palla sulla fascia sinistra: finta il cross ma in realtà inquadra la porta. La sua conclusione è micidiale, si insacca nel sette opposto, senza lasciare scampo. Siamo alla terza giornata di campionato”.

Le altre sfide

3 FEBBRAIO 2019: 1-0 Un’azione di Sofie Jurge Pedersen contrastata da Giada Greggi: siamo nel primo Juventus-Roma della storia, disputato il 3 febbraio 2019 a Vinovo. La Juve conferma la sua solidità difensiva, confermando un dato del nuovo anno, nel quale non ha ancora incassato un gol. In avanti costruisce molte opportunità ma qualche imprecisione sotto porta e la grande giornata fra i pali della giallorossa Rosalia Pipitone portano a chiudere il primo tempo sullo 0-0.

LA RETE DI BARBARA A decidere l’incontro è Barbara Bonansea al diciannovesimo della ripresa. Il suo diagonale di destro da fuori area regala 3 punti e consente alla Juventus di mantenere invariato il suo vantaggio in classifica. 12 DICEMBRE 2020: 4-1 Juventus-Roma si ritrovano due campionati dopo. In mezzo c’è stata la stagione del Covid, che ha dimezzato gli impegni, costringendo le due squadre a saltare la gara del girone di ritorno a Vinovo. Il 12 dicembre 2020 bianconere e giallorosse si trovano nuovamente e la vittoria ha proporzioni decisamente ampie.

GIRELLI-SHOW La grande protagonista di giornata è Cristiana Girelli. Nella giornata in cui si celebra in tutti i campi la figura di Paolo Rossi, è lei a fare la parte dell’attaccante implacabile con due reti. La prima sblocca il risultato, approfittando del lavoro che fa Arianna Caruso. L’asse tra le due compagne funziona anche nel gol che chiude la prima frazione di gioco sul 3-1: calcio d’angolo della numero 21 e stacco vincente della numero 10.

Juve Women Roma 2020 SEMBRANDT (E NON SOLO) In mezzo alla due reti di Girelli, c’è anche la firma di Sembrandt (nella foto). Anche in questo caso tutto nasce da un corner calciato da Boattin. Testa di Girelli, difesa della Roma che se la cava in qualche maniera, ma sulla respinta Linda è la più veloce ad approttarne. La rete del definitivo 4-1 è opera di un sinistro di Lina Hurtig a un minuto dal termine. Per le giallorosse segna Annamaria Serturini il punto drl momentaneo 2-1″.