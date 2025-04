Juve Women, vittoria con la Roma: si avvicina lo Scudetto

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle bianconere, parlando anche delle vittoria con la Roma.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “L’avvio di gara delle bianconere è dominante dal punto di vista tecnico e fisico e difatti dopo pochissimi secondi arriva la prima enorme chance da gol con Cantore che apparecchia perfettamente per il tap-in di Brighton in area piccola che però non riesce a inquadrare lo specchio della porta e indirizzare sin da subito l’incontro. Il dominio della Juventus Women però si concretizza al nono minuto con la meravigliosa conclusione da fuori area di Stolen Godo che tocca il palo e si insacca alle spalle di Ceasar. Al quarto d’ora poi le bianconere sfiorano anche il raddoppio con Kullberg che, su azione d’angolo, colpisce di testa ma si vede negare la gioia personale del gol sulla linea di porta. A metà frazione le padrone di casa si fanno vedere in zona offensiva ma è ancora Stolen Godo protagonista con due ribattute decisive sulle insidiose conclusioni di Haavi prima e Giugliano poi”.

Le altre occasioni

“Appena superata la mezz’ora di gioco la squadra di Canzi trova il gol del 2-0 con la solita Cantore che, in pressione offensiva, strappa il pallone dai piedi di Linari per poi involarsi verso la porta e scaricare un destro potentissimo sotto la traversa. L’ultima emozione della prima frazione è targata Kullberg che si sgancia dalla linea difensiva proponendosi nell’area di rigore avversaria, calciando verso la porta ma senza riuscire a trovarla. La ripresa comincia con due occasioni da gol per le bianconere che, prima di testa con Stolen Godo e poi con un tiro di Brighton, non trovano però la porta difesa dall’estremo difensore giallorosso. La Roma prova a farsi vedere dalle parti di Peyraud-Magnin con tre conclusioni attorno all’ora di gioco, due delle quali controllate serenamente da PPM e una terminata direttamente sul fondo. Ed è ancora la numero 16 bianconera a distinguersi quando a un quarto d’ora dalla fine disinnesca con abilità un calcio di punizione da fuori area di Giugliano smanacciando sopra la traversa. All’83’ però non può nulla Peyraud-Magnin sul destro di Giacinti che porta il risultato sul 2-1. Nei minuti finali di gara le bianconere resistono con grande abnegazione e carattere al forcing della squadra di casa strappando così una vittoria in trasferta di importanza capitale”. Intanto ecco le parole di Di Gregorio<<<