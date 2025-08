Juve Women, vittoria contro lo Zurigo

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della vittoria con lo Zurigo.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: "Inizia con il piede giusto la stagione della Juventus Women, che nel primo test amichevole dell'annata – a Vinovo, chiamate ad affrontare le svizzere dello Zurigo – travolgono la formazione elvetica in una partita a senso unico per 90 minuti: finisce 9-1, grazie alla tripletta di Vangsgaard, la doppietta di Lehmann e i gol di Rosucci, Tosello, Bianchi e Kullberg".

Sulla gara

“IL RACCONTO DEL TEST AMICHEVOLE Sono diversi i volti nuovi già nell’undici titolare scelto da mister Canzi, da De Jong tra i pali al trio Carbonell, Libran e Pavan: un match che le bianconere indirizzano subito nel migliore dei modi, raccogliendo un punteggio tennistico già a metà sfida. A sbloccare il match ci pensa Amelie Vangsgaard, grande protagonista dei 45 minuti iniziali in cui va a segno con una tripletta, sfruttando l’ottimo lavoro lungo le corsie delle sue compagne di squadra.

A intervallare i gol dell’attaccante danese ci ha pensato poi Alisha Lehmann con la sua doppietta personale, firmata prima che un leggero fastidio fisico ponesse fine con anticipo alla sua prestazione. A chiudere la sinfonia di reti della prima metà di gara anche il gran gol di Rosucci, liberata da uno schema da calcio d’angolo eseguito alla perfezione dalla Juventus Women.

La ripresa ricomincia così com’era terminata la prima parte di gara: 90 secondi e Martina Tosello, nella sua prima apparizione per la ragazza classe 2007, trova la via del gol che vale il 7-0. Kullberg e Bianchi arrotondano ancora di più il parziale, in un secondo tempo in cui mister Canzi fa entrare tante calciatrici dalla panchina e diverse giovani calciatrici di prospettiva. Le avversarie dello Zurigo trovano soltanto la soddisfazione del gol della bandiera, in un match a senso unico che termina 9-1 in favore della squadra delle campionesse d’Italia in carica”. Intanto ecco le parole di Jugovic<<<