Juve Women, vittoria contro la Roma per 4-3

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “La prima chance della gara capita sulla testa di Kullberg, su azione d’angolo, che incorna il pallone senza però riuscire a centrale lo specchio della porta. Al 7’ minuto le giallorosse colpiscono la traversa con il tiro piazzato di Giugliano che arriva poco prima della conclusione di Girelli che si spegne invece alta sul fondo. Un avvio di match intenso come detto, ma non come la scoppiettante fase centrale. Succede di tutto tra il minuto 19 e il 25 con gli spettatori del Pozzo-La Marmora di Biella che assistono a un ribaltamento di fronte continua. Il via lo dà Harviken con una botta potentissima, a seguito di un rimpallo in area di rigore, che colpisce la traversa e termina in rete regalando il vantaggio alla squadra bianconera; tre minuti più tardi arriva il pari della Roma con Minami e altri 120 secondi dopo il vantaggio con Haavi; al 25’ si chiudono questi sei clamorosi minuti con la solita Cristiana Girelli che, da rapace d’area di rigore qual è, approfitta di un pallone vagante e piazza con il suo precisissimo destro la sfera all’interno della porta. Le emozioni della prima frazione ci concentrano tutte nella fase centrale e dopo 45 minuti di gioco è parità a Biella”.

Sulla ripresa

"La ripresa comincia con un'altra fiammata di gol in pochissimi secondi. Ad arrivare è prima la doppietta, al minuto 55, della numero 10 bianconera: scambio sulla destra sull'asse Krumbiegel-Lenzini con quest'ultima che di prima intenzione lascia partire il traversone per Girelli abilissima in area di rigore ad allungarsi e trovare la deviazione volante di esterno. Due giri d'orologio più tardi Viens pareggia i conti in una mischia in area piccola; all'ora di gioco arriva invece la magia di Cristiana Girelli che timbra la tripletta personale con una girata al volo di tacco che riporta di nuovo avanti la sua Juventus. Nel finale di gara a salire in cattedra è Peyraud-Magnin che smanaccia due conclusioni insidiose di Greggi da fuori area; nel mezzo pericolosa anche Kuhl con un destro preciso che si stampa sulla traversa. Una fenomenale Juventus Women tinge così di bianconero anche la prima giornata della Poule Scudetto superando 4-3 la Roma allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella".