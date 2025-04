Juve Women U19, tre nuovi contratti in vista

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle bianconere, parlando anche dei contratti per le Women.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “Oggi, venerdì 11 aprile 2025, è una giornata davvero speciale per tre giovani calciatrici della Primavera Femminile: Anna Copelli, Marta Zamboni e Greta Bellagente hanno firmato il loro primo contratto da professioniste, con scadenza fissata a giugno 2027. Classe 2008, attaccante, Anna sta vivendo una grande stagione con la maglia dell’Under 19 bianconera, con la quale ha già vinto la Viareggio Women’s Cup – sbloccando proprio con una sua rete la finale contro il Milan terminata, poi, 2-0 – e ha conquistato anche, con diverse giornate di anticipo, l’accesso alla Final Four Scudetto di fine aprile come testa di serie. Un’annata da ricordare, in estrema sintesi, anche per le esperienze vissute in Prima Squadra. Copelli, infatti, si è allenata più volte agli ordini di Massimiliano Canzi nel corso di questa stagione e nel suo percorso di crescita questi momenti passati al fianco di giocatrici di un livello così alto le hanno permesso e le permetteranno di crescere tanto e velocemente. Anna, inoltre, nel mese di marzo ha fatto parte della “spedizione” bianconera a Monaco di Baviera per partecipare alla Infinity League, un altro momento davvero unico”.

Gli altri contratti

“Un futuro ancora a forti tinte bianconere sarà anche quello che attenderà Zamboni. Un futuro che Marta, qui alla Juventus dal 2017, spera possa essere ricco di successi e soddisfazioni. Per il momento – e non era assolutamente scontato a inizio stagione – si gode la straordinaria cavalcata della Primavera in campionato, con la consapevolezza che il bello debba ancora venire. Primavera, ma non solo: Zamboni, in questa stagione, oltre ad avere avuto l’opportunità di allenarsi in Prima Squadra è stata anche convocata più volte da Massimiliano Canzi in occasione di impegni di campionato e Coppa Italia. In Nazionale, poi, con l’Under 19 dell’Italia – in quest’ultima sosta – è stata autrice di una prestazione da incorniciare mettendo a segno quattro reti contro le pari età della Slovacchia in occasione di un match valido per le qualificazioni alla fase finale dell’Europeo di categoria.

Diciottenne, di ruolo attaccante, Greta dal suo arrivo in bianconero nella stagione 2020/2021 si è da subito dimostrata una giocatrice di talento e non è un caso che le sue prestazioni con la Primavera, nelle passate stagioni, le abbiano permesso di ottenere le prime convocazioni in Prima Squadra alla fine del 2023. Quest’anno è stata meno fortunata a causa di un infortunio che l’ha tenuta lontana per diverso tempo dal campo, ma questo primo contratto da professionista ha il sapore di un nuovo inizio per lei. Complimenti, ragazze!”. Intanto ecco le parole di Longari<<<