Juve Women U19, il calendario della Viareggio Cup

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche del torneo di Viareggio.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “Si scaldano i motori della “Viareggio Cup” 2025, alla quale parteciperà la nostra Under 19 femminile. Le bianconere sono inserite nel girone 2, e questo è il loro calendario: 18 MARZO vs RAPPRESENTATIVA LND Carrara – località Fossone (MS) / Campo sportivo “Duilio Boni” (ore 15) 19 MARZO vs SPAL Agliana (PT) / Stadio “Bellucci” (ore 15) Le finali si svolgeranno il 21 marzo, con questo calendario: 5°/6° posto: Carrara – località Fossone (MS) / Campo sportivo “Duilio Boni” (ore 15) 3°/4° posto: Capezzano Pianore (LU) / Campo sportivo “Maggi-Matteucci” (ore 14.30) 1°/2° posto: Seravezza (LU) / Stadio “Buon Riposo” (ore 15)”.

"Lunedì 24 marzo, a Roma, si terrà la seconda edizione di Women4Football, l'evento organizzato dall'Associazione Italiana Calciatori (AIC) per celebrare le protagoniste del calcio femminile italiano. Una serata speciale, che vede anche un'importante presenza bianconera tra le finaliste della stagione 2023-24. In quell'occasione verrà ufficializzato il top 11, votato dalle stesse calciatrici. Le bianconere in shortlist sono Boattin, Cascarino, Lenzini, Beccari e Cantore. LA SHORTLIST PORTIERI: Ceasar, Durand, Schroffenegger DIFENSORI: Boattin, Cascarino, Di Guglielmo, Faerge, Lenzini, Linari, Minami, Oliviero CENTROCAMPISTI: Boquete, Caruso, Catena, Giugliano, Greggi, Magull ATTACCANTI: Beccari, Cambiaghi, Cantore, Giacinti, Haavi, Janogy, Viens La serata, che si terrà nella splendida cornice del Salone d'Onore del CONI, vedrà anche un simbolico passaggio di testimone tra le leggende del calcio femminile italiano, che premieranno le protagoniste di oggi, in un evento che punta a valorizzare e far crescere ulteriormente il movimento".