Cagni: “Motta? Buon allenatore, ma presuntuoso”

Gigi Cagni, ex allenatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del momento complicato di Thiago Motta.

Gigi Cagni, ex allenatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Parma? Quello che ti porta fuori è il fatto che tecnicamente sei più forte delle altre. Ha delle qualità. Forse Chivu sta pensando più a non prenderle che a darle. Il Verona? C’è un ex centrocampista che sa che non bisogna prenderle, e poi ora sta bene. Serve ora una soluzione per avere quasi tutta la rosa a disposizione. Per me si deciderà lo Scudetto anche così. Il Napoli è un’altra cosa se ha Anguissa recuperato. Manca qualcuno e Conte cambia schema, cosa che non fa la Juventus”.

Sulla Juve

"Se pensi di avere l'allenatore che pensa lui di vincere le partite, non funziona. E' un buon allenatore, un po' presuntuoso, ma se poi dopo il ko contro l'Atalanta del rigore e della mancanza di equilibrio, io penso: ma chi deve dare equilibrio? Prima cosa nello spogliatoio che andava detta era non prendere il secondo gol. Poi ne ha presi quattro, ma potevano essere anche sei-sette. Conte ha esperienza incredibile, Inzaghi ha vinto il campionato lo scorso anno ma ormai è diventato un allenatore importante, che sbaglia poco perché è umile e sa cosa deve fare. Per me però Conte, perché è più esperto. Gasperini è esperto anche lui ma non ha esperienza di scudetti".