Juve Women, 3 bianconere nella top11 della Serie A

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della top 11 della Serie A.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “La stagione della Juventus Women si è chiusa con la vittoria della Coppa Italia che si è aggiunta allo scudetto già conquistato precedentemente a certificare un’annata strepitosa. Sono quattro le rappresentanti bianconere all’interno della Top 11 stagionale della Serie A, stilata secondo le statistiche di Opta: Emma Kullberg, Martina Lenzini, Sofia Cantore e Cristiana Girelli. Sofia Cantore oltre a essere stata l’unica attaccante con più di 10 gol e più di 6 assist nella Serie A 24/25 (11+7), ha anche registrato, tra le pari ruolo con almeno 200 passaggi effettuati all’interno dell’ultimo terzo di campo, la più alta percentuale di successo (78% – 213/272)”.

Le altre informazioni

“Un’annata indimenticabile per la numero nove. La giocatrice che ha realizzato più reti nella Serie A 24/25 è stata invece Cristiana Girelli (19 – otto delle quali di testa, che rappresentano un ulteriore primato nel torneo) ed è anche l’unica ad aver partecipato a più di 20 marcature (21 considerando i due assist oltre ai 19 gol) nel campionato appena concluso: la solita certezza. kullberg-lenzini Emma Kullberg è – tra i difensori – l’unica esordiente nella Serie A 24/25 ad aver preso parte a più di due marcature nel campionato appena concluso (tre assist); in generale, inoltre, solo Tecla Pettenuzzo (23) ha respinto più tiri della bianconera nel campionato appena concluso (22 come Rizzon e Andrés): solidità- Tra i difensori che hanno effettuato più di 30 cross su azione nella Serie A appena terminata, Martina Lenzini ha registrato la più alta percentuale di successo (34.3% – 11/32). In più, considerando le pari ruolo che hanno partecipato a più di due marcature solo Cascarino (791) ha disputato meno minuti nel torneo (tre assist in 1374 minuti)”. Intanto ecco le parole di Balzarini<<<