Juve Women, il tabellino della partita con la Roma: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla vittoria dello Scudetto per le bianconere U15.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “La Juventus Under 15 Femminile di Luca Vood è campione d’Italia di categoria grazie alla vittoria per 1-0 nella finale Scudetto contro le pari età della Roma. Di seguito il tabellino dell’incontro tra bianconere e giallorosse, deciso da una rete di Grigolo. UNDER 15 FEMMINILE | IL TABELLINO DI JUVENTUS-ROMA 1-0 Juventus: Mallardi; Abbondanza (25’ tt Solio), Marinotto, Rosso, Messa, Formato (16’ st Oddina), Garbin (24’ st Pozzo), Campi (17’ tt Pronzati), Oliva (1’ st Grigolo). A disposizione: Avolio (P), Marco, Bosco, Bavosio. Allenatore: Luca Vood. Roma: Pezzi; Andreangeli, Cacace, Tesolin (17’ tt Leopardi), Pierantoni (16’ st Ambrosi), Grilli (1’ tt Crotti), Ottaviani, Grigoli (25’+6′ tt Marziale), Grassi C. (16’ st Grassi G.). A disposizione: Rossitto (P), Marsella, Cerica, Pretto. Allenatore: Andrea Cossa. Reti: 4’ st Grigolo (J). Arbitro: Mancini Assistenti: Silenzi – Compagnucci Ammonite: 9’ st Rosso (J), 22’ tt Mallardi (J). Recupero 0’ pt, 5’ st, 5’ tt”.