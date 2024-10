Juve Women, le statistiche del match con la Samp

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche delle statistiche dell'ultimo incontro.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “Prendendo in esame le ultime ultime cinque stagioni, solamente Asisat Oshoala (65 con il Barcellona), Alba Redondo (62 con il Levante) e Lea Schuller (60) hanno segnato più gol con la maglia di una singola squadra rispetto a Cristiana Girelli (58, tutti con la Juventus) nei cinque principali campionati europei. La Juventus ha vinto tutte le prime cinque partite disputate in un singolo campionato di Serie A per la sesta volta nella sua storia: dal 1995-96, solamente la Torres (otto volte) ha vinto le prime cinque gare stagionali in più annate rispetto alle bianconere, che in quattro delle precedenti cinque annate in cui sono riuscite in questa impresa (2017/18, 2019/20, 2020/21 e 2021/22) hanno poi sempre vinto il titolo a fine anno. La Juventus ha inanellato almeno otto vittorie di fila nel massimo campionato per la prima volta dal periodo tra febbraio 2020 e gennaio 2022 (36 in quel caso)”.

Le altre statistiche

“Cristiana Girelli ha segnato sette reti contro la Sampdoria in Serie A e contro nessuna squadra ne conta di più nella competizione considerando le ultime cinque stagioni (sette anche contro il Sassuolo nel periodo). Dall’inizio della passata stagione, solamente Khadija Shaw (nove) ha segnato più gol di testa rispetto a Cristiana Girelli (sette) nei cinque principali campionati europei. Tra le giocatrici che hanno preso parte ad almeno tre gol in questa Serie A solamente Zara Khramzar (gennaio 2006) è più giovane di Eva Schatzer (gennaio 2005, una rete e due assist). Cristiana Girelli è tornata a realizzare una marcatura multipla in trasferta in Serie A per la prima volta dall’ottobre 2022 (vs Milan). Alisha Lehmann è tornata a servire un assist nei cinque principali campionati europei per la prima volta dal marzo 2023 (vs Leicester in Premier League, quando vestiva la maglia dell’Aston Villa). La Juventus ha segnato almeno due gol in 14 delle ultime 16 partite disputate in Serie A (47 reti nel parziale). La Juventus ha mantenuto la porta inviolata in due partite di fila in Serie A per la seconda volta nel 2024 (la prima vs Como e Inter a febbraio). Contro la Juventus la Sampdoria ha registrato un indice Expected Goals complessivo di 0.18, il più basso per una squadra contro una singola avversaria in un singolo incontro nel campionato corrente”.