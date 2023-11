Juve, le statistiche della partita tra le bianconere e la Roma

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle statistiche della partita tra le bianconere e la Roma.

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota sulle statistiche della partita tra le bianconere e la Roma. Ecco il comunicato: "Il big match tra Roma e Juventus Women, giocato per la prima volta a Biella, ha sorriso alle giallorosse, uscita vittoriose dalla sfida con il risultato di 1-3. I numeri e le curiosità dopo la sfida: Prima sconfitta in questo campionato per la Juventus, dopo cinque successi nelle prime cinque gare stagionali. L’ultimo ko delle bianconere risaliva infatti al 21 maggio (vs Fiorentina).

La Juventus ha perso una partita interna in Serie A dopo una striscia di imbattibilità di sette turni (6V, 1N) – l’ultimo ko casalingo risaliva infatti allo scorso 4 febbraio (vs Milan). La Roma è diventata, dopo Milan e Fiorentina (tre ciascuna) la terza avversaria italiana contro cui le bianconere hanno perso più di due partite in Serie A (due). La Roma è diventata, dopo Brescia e Milan, la terza squadra capace di vincere un match in casa della Juventus in Serie A e la prima ad esserci riuscita segnando più di due gol (tre).

La Juventus ha subito 10 gol nelle ultime quattro partite di Serie A contro la Roma, sette in più di quelli che aveva concesso alle giallorosse nei primi otto confronti (tre). JULIA, CRISTIANA E ARIANNA La Roma è la prima avversaria contro cui Julia Grosso conta più di un gol in Serie A (due) e quella contro cui ha partecipato a più reti nel torneo (quattro – anche due assist). Nelle ultime quattro stagioni di Serie A Cristiana Girelli ha servito 18 assist, almeno due più di qualsiasi altra giocatrice nel periodo. Julia Grosso è la giocatrice che ha tentato più tiri nel match tra Roma e Juventus (cinque). Arianna Caruso ha vinto 10 duelli nel match tra Juventus e Roma, più di qualsiasi altra giocatrice scesa in campo".

