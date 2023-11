Juventus Women, sconfitta pesante con la Roma per 1-3

Il sito ufficiale della Juventus Women ha pubblicato una nota sull'ultima partita delle bianconere, persa con la Roma.

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il report della partita con la Roma: "La Juve non fa suo lo scontro al vertice con la Roma, che torna da Biella con tre gol e tre punti, e il primo posto solitario. LA CRONACA Ci si aspetta spettacolo fin dalle prime battute, e così è: nel primo quarto d'ora sono ben 4 i tentativi verso i portieri delle due squadre. Apre le danze Girelli, che chiama Ceasar alla parata in due tempi al 5', e un minuto dopo risponde la Roma con una grande occasione con Viens, che a tu per tu con Peyraud-Magnin si fa ipnotizzare dall'estrema bianconera. Ancora due tentativi bianconeri, al 10' e al 15', con Caruso e con Grosso dalla distanza, entrambe non inquadrano lo specchio. A questo punto, però, esce la Roma: prima Giacinti di controbalzo impegna Peyraud-Magnin al 21', poi Giugliano su punizione da lontano stampa la palla sulla straversa al 23' e infine proprio lei al 27' la stessa Giugliano trova il gol dello 0-1 con un tap-in di testa dopo la respinta di Boattin su tiro iniziale di Haavi.

Le due squadre continuano ad affrontarsi a viso aperto e la Juve ha il merito di non mollare e anzi di reagire nella fase finale del tempo, pur senza trovare il gol. Girelli ci prova al 30' e al 35' e nel secondo caso è particolarmente pericolosa mancando la porta, dalla distanza, di pochissimo. Poi arriva Beerensteyn, che al 39' si libera di due avversarie e ci prova dal limite, non trovando lo specchio. La Roma risponde con Haavi, già decisiva nell'azione del gol, che tenta un tiro cross molto insidioso (come quello visto in occasione della marcatura romanista) ma questa volta Peyraud-Magnin è sulla traiettoria. FInisce così il primo tempo, con una Juve volitiva e una Roma che sa mostrare tutte le sue qualità: forse il pari sarebbe il risultato per ora più corretto, ma al rientro in campo nella ripresa c'è una gara da tirare su.

Invece è la Roma a sgasare, e anche parecchio: al 50' Haavi, a lungo pericolosa nel primo tempo, ruba palla a Cascarino e segna il gol del raddoppio, sei minuti dopo il tris con Viens, trovata sul contropiede da Giacinti. Passano sei minuti e Grosso prova a riaprirla, colpendo con una conclusione chirurgica da dentro l'area, ma di fatto, il match non si riapre mai per davvero. La Roma è in controllo, e anzi, sono proprio le ospiti a farsi vive ancora, con Giugliano due volte, al 77' e all'82', con conclusioni che non trovano la porta, e all'89', che avrebbe l'occasione di mettere il punto esclamativo sulla partita, ma trova l'opposizione di Peyraud-Magnin. Finisce così, la Juve per ora saluta la vetta della classifica, ma il campionato è ancora lunghissimo".

