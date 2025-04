Juve Women, le statistiche del match con la Roma

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche del match con la Roma.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “La Juventus ha segnato in ognuna delle 19 gare di Serie A disputate contro la Roma; contro nessuna avversaria è andata a bersaglio in più partite di fila in campionato – 19 anche con la Fiorentina. La Juventus ha vinto una trasferta di Serie A per la prima volta in questa stagione considerando la poule scudetto (un pareggio e una sconfitta nelle due precedenti).

La Juventus ha subito sei gol nelle ultime tre trasferte di Serie A, uno in più di quelli che aveva concesso nelle otto precedenti nel torneo (cinque). La Juventus è la squadra che vanta più marcatrici nella Serie A in corso: 15 dopo la rete di Emma Stølen Godø. Emma Stølen Godø è la terza giocatrice norvegese ad aver trovato il gol in Serie A con la maglia della Juventus dopo Ingvild Isaksen nel 2017/18 e Mathilde Harviken nel campionato in corso”.

Le altre statistiche

“Sofia Cantore è l’unica giocatrice che in questa Serie A vanta più di 10 gol (11) e più di cinque assist (sei). Da quando Sofia Cantore indossa la maglia della Juventus (2022/23) la Roma è la squadra contro cui ha partecipato a più gol in Serie A: otto (cinque reti e tre assist).

In questo intervallo temporale, in generale, nessuna giocatrice ha fatto meglio nel torneo contro le capitoline – a otto anche la compagna di squadra Cristiana Girelli. Sofia Cantore è diventata la quarta miglior marcatrice della Juventus considerando tutte le competizioni: 37 gol per la classe ’99, meno solo dell’ex Caruso (60), di Barbara Bonansea (91) e di Cristiana Girelli (135).

Sofia Cantore, oltre ad aver segnato un gol e servito un assist, è stata la giocatrice che ha creato più occasioni per le compagne nel match tra Roma e Juventus (cinque). Lisa Boattin è la giocatrice che nella sfida tra Roma e Juventus ha recuperato più palloni (otto) e ingaggiato più duelli (15). Valentina Bergamaschi ha collezionato in questa gara la sua 150ᵃ presenza in Serie A”. Intanto ecco le parole di Di Gennaro<<<