Juve Women, le statistiche in vista del match con la Roma

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della partita con la Roma.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “La sesta giornata della Poule Scudetto vedrà la capolista Juventus Women ospite della Roma. Fischio d’inizio in programma domenica 13 aprile 2025 alle ore 11:30. Vediamo alcuni numeri a confronto fra le due squadre. La Roma ha vinto 2-0 l’ultima partita di Serie A (contro la Fiorentina) e potrebbe centrare due successi di fila tenendo la porta inviolata per la prima volta in questo campionato – la più recente risale infatti al periodo tra febbraio e marzo 2024 (quattro in quel caso). La Roma ha perso tre delle ultime sei partite di Serie A disputate in post season (3V), due in più delle sconfitte che aveva rimediato nelle prime 14 gare disputate in poule scudetto (11V, 2N)”.

Le altre statistiche

“La Juventus, dopo il 2-3 contro l’Inter e lo 0-2 con la Fiorentina, potrebbe perdere tre partite di fila per la prima volta in Serie A. Più in generale le bianconere non vincono da tre turni di campionato (1N) e solo in un’occasione hanno inanellato quattro match senza successi nel torneo: tra aprile e maggio 2023 (2N, 2P). La Juventus non ha vinto nessuna delle ultime due trasferte di Serie A (1N, 1P) e solo una volta è rimasta senza successi per tre match esterni consecutivi nel torneo: tra aprile e maggio 2023 – un pareggio e due sconfitte in quel caso, una delle quali proprio contro la Roma. Dall’inizio della post season di questa Serie A, la Juventus è, con l’Inter, una delle due squadre che hanno collezionato meno punti tra quelle che partecipano alla poule scudetto: quattro ciascuna (1V, 1N, 2P). Finora non è mai successo che le bianconere centrassero meno di due vittorie dopo le prime cinque partite della seconda fase del torneo”. Intanto ecco le parole di Aquilani<<<