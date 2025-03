Juve Women, le statistiche sul match con il Milan

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle bianconere, parlando anche della partita con il Milan.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “La Juventus ha vinto cinque delle ultime sette trasferte di Serie A (1N, 1P) tenendo cinque volte la porta inviolata e subendo appena quattro gol. Nel periodo infatti, che va da inizio ottobre, la formazione bianconera è quella che ha raccolto più punti lontano da casa (16), collezionato più clean sheet esterni (cinque) e incassato meno gol (quattro). La Juventus va in gol da 12 partite di Serie A e non registra una striscia più lunga in un singolo massimo campionato dall’annata 2022/23 (26 gare su 26 disputate); allo stesso tempo però, le bianconere hanno concesso sette reti nelle cinque sfide più recenti (3V, 1N, 1P), tante quante nelle precedenti 12 nella competizione (10V, 2N).

La Juventus è rimasta imbattuta nelle prime due gare della Poule Scudetto in ciascuna delle precedenti due stagioni: vittorie contro Milan e Inter nel 2022/23, pareggio contro l’Inter e vittoria contro la Fiorentina nel 2023/24″.

Le altre statistiche

“Il Milan non va a segno da due gare di fila in Serie A (0-6 contro la Juventus e 0-0 contro la Fiorentina) e nella sua storia nella competizione non è mai arrivato a tre match consecutivi senza trovare la rete. Il Milan ha perso solo due delle ultime otto partite casalinghe in Serie A (5V, 1N), ma una delle due sconfitte è arrivata nella più recente, proprio contro la Juventus; nelle ultime tre stagioni (dal 2022/23), solo una volta le rossonere hanno incassato due ko interni di fila: tra settembre e ottobre 2023 (due contro Roma e Juventus).

Il Milan ha perso sette delle 19 partite disputate finora in questa Serie A (7V, 5N), già le stesse sconfitte rimediate nella passata edizione del torneo. Nella sua storia, il Diavolo solo in una stagione ne ha incassate di più: nel 2022/23 (otto, inclusa la prima di poule scudetto, proprio contro la Juventus – 0-2 il 18 marzo 2023)".