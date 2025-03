Juve Primavera, vittoria esterna per 4-2 con la Fiorentina

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della vittoria della Primavera.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulla Primavera. Ecco il report della gara: “Avvio di studio da parte delle due squadre che nei primi minuti di gara chiudono con ordine le rispettive iniziative offensive senza mai rischiare di andare sotto nel punteggio. Faticano a vedersi, dunque, occasioni pericolose, ma la prima che arriva – di marca bianconera – vale quasi come un gol: Biliboc imbuca per Djahl che si inserisce con i tempi giusti nell’area di rigore viola e soltanto l’intervento dell’estremo difensore dei toscani e il conseguente tocco sul palo non permettono alla Juventus di sbloccare il match.

Pochi giri di orologio più tardi ci prova anche la Fiorentina con una manovra ben costruita, ma Baroncelli viene chiuso sul più bello in area di rigore da un’ottima uscita bassa di Radu. Al minuto 20, invece, è Boufandar decisivo in chiusura su Braschi. Dopo una breve fase non semplice, la Juventus reagisce e l’esito è semplicemente straordinario: la conclusione di Pagnucco appena dentro l’area di rigore – da posizione defilata – trova al centro Biliboc che è bravo ad anticipare il suo diretto avversario, ma deve fare i conti con l’attenta risposta di Leonardelli. Sulla respinta, però, il più lesto è Vacca che firma il vantaggio, 0-1.

La reazione dei gigliati è immediata e passa dai piedi di Braschi: il numero 24, però, a tu per tu con Radu non è preciso e il suo pallonetto termine di poco alto. I bianconeri, sventata la minaccia, continuano a proporre gioco e al 36′ vanno vicini al raddoppio sempre con Vacca che – all’interno dell’area di rigore – controlla un traversone di Savio proveniente da destra, si coordina e con una bellissima rovesciata manca il bersaglio grosso soltanto per una questione di centimetri. Di fatto sarà questa l’ultima nitida occasione da rete del primo tempo che si chiude, dunque, con i nostri ragazzi in vantaggio in Toscana”.

Il secondo tempo

“Non potrebbe esserci avvio di ripresa migliore per i bianconeri che al 48′ trovano la via del gol per la seconda volta nel match: Biliboc scappa sulla destra e mette in mezzo un pallone sul quale è in anticipo Baroncelli. Il difensore viola, però, interviene in maniera maldestra non riuscendo ad allontanare definitivamente la sfera che resta, dunque, in area di rigore. Il primo ad arrivarci è Boufandar per il quale è un gioco da ragazzi segnare lo 0-2, con tunnel annesso ai danni dello stesso Baroncelli.

Inizio di seconda frazione da incubo per i padroni di casa. Alla Fiorentina serve una reazione per provare a riaprire la gara e questa arriva, all’ora di gioco: Scuderi sfonda a sinistra e, con i tempi giusti, lascia partire un cross morbido verso il centro dell’area di rigore sul quale si avventa il neo entrato Kouadio che di testa impatta con precisione e forza accorciando le distanze, 1-2. Ora non c’è un attimo di sosta: due giri di orologio più tardi la squadra allenata da Daniele Galloppa ha una doppia clamorosa opportunità per pareggiare i conti, ma Radu si supera in entrambe le situazioni. Passano appena due minuti e dalla doppia minaccia sventata si passa nuovamente alle due reti di vantaggio per la Juventus.

I bianconeri manovrano a sinistra con Vacca il quale serve Boufandar che vede al centro dell’area l’inserimento di Biliboc: il movimento del numero 17 è perfetto e di prima, con il piatto destro, supera Leonardelli e cala il tris, 1-3. La gara sembra incanalata definitivamente nella direzione desiderata, ma non è sicuramente chiusa perchè la Fiorentina ha già dimostrato più volte di essere dentro la partita, soprattutto a livello mentale e, infatti, la conferma arriva a un quarto d’ora dal novantesimo con la rete del 2-3, in questo caso messa a segno da Braschi, ancora una volta di testa e ancora una volta sfruttando un traversone morbido di Scuderi.

Il finale, ora, è apertissimo. Mister Padoin, alla guida dei nostri ragazzi al posto dello squalificato Magnanelli, mette mano alla panchina in maniera massiccia per dare nuova linfa alla squadra e l’esito è ottimo: eccezione fatta per una conclusione insidiosa dal limite dell’area, neutralizzata da un attento Radu, la Juventus non rischia di incassare la terza rete dai viola, anzi al minuto 87 Ventre – uno dei subentrati bianconeri in questo finale di gara – piazza la zampata decisiva sul cross di Pagnucco e sigla il poker che chiude definitivamente i conti, 2-4. Al triplice fischio la Juventus Under 20 può esultare per una vittoria pesantissima e preziosissima”. Intanto ecco le parole di Brambilla<<<