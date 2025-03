Juve Women, le statistiche in vista dell’Inter

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della prossima partita con l'Inter.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “La quinta giornata della Poule Scudetto vedrà la capolista Juventus Women ospite dell’Inter a Milano. Fischio d’inizio in programma domenica 30 marzo 2025 alle ore 16:00. Vediamo alcuni numeri a confronto fra le due squadre. Dall’inizio della post season di questa Serie A l’Inter è, con il Napoli, una delle due squadre che hanno collezionato meno punti (uno a testa). Più in generale, la formazione nerazzurra è quella che ha perso più partite tra poule scudetto e poule salvezza da quando esiste la seconda fase del campionato: 12. L’Inter non ha vinto nessuna delle ultime quattro partite di campionato (2N, 2P) e non registra una serie più lunga di gare consecutive senza successi dal periodo tra marzo e maggio 2023 – striscia di cinque in quel caso (1N, 4P) iniziata e conclusa proprio contro la Juventus (1-3 e 2-2)”.

Le altre statistiche

“Se la Juventus dovesse vincere questo match e la Roma non dovesse vincere contro la Fiorentina, le bianconere si laureeranno Campionesse d’Italia per la sesta volta nella loro storia, dopo le annate 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22. Nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1995/96) solo la Torres finora ha conquistato più di cinque scudetti (sei). La Juventus ha perso l’ultima partita di Serie A (0-2 contro la Fiorentina) e solo nell’aprile 2018 ha incassato due ko di fila nel massimo campionato; non è invece mai accaduto che le bianconere rimanessero a secco di reti per due match consecutivi nel torneo. La Juventus ha iniziato la poule scudetto di questo campionato con una vittoria, un pareggio e una sconfitta; nelle due precedenti stagioni, le bianconere hanno sempre collezionato almeno due vittorie nelle prime quattro sfide di post season: 3V, 1P nel 2022/23, 2V, 1N, 1P nel 2023/24”. Intanto ecco le parole di Zazzaroni<<<