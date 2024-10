Juve Women, le statistiche in vista del match con la Roma

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della statistiche per la Roma.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “Alle ore 15:00 di oggi, domenica 13 ottobre 2024, la Juventus Women sarà impegnata nella sesta giornata di Serie A Femminile contro la Roma. Nel teatro dell’Allianz Stadium andrà infatti in scena la sfida fra bianconere e giallorosse, con la squadra di coach Canzi a caccia della sesta vittoria su sei uscite in campionato. Avviciniamoci alla sfida contro la Sampdoria approfondendo curiosità e statistiche di questa sfida! STATISTICHE GENERALI La Juventus è la formazione che ha segnato più gol su palla inattiva in questa Serie A: otto; la Roma è seconda in questa classifica, ma ne conta la metà (quattro) – bianconere e giallorosse condividono invece il primato per reti realizzate su sviluppo di calcio d’angolo (tre ciascuna). Roma (32) e Juventus (31) sono due delle tre squadre con più conclusioni in porta effettuate in questa Serie A (davanti a loro l’Inter, 34) e due delle prime quattro per precisione al tiro: 52.5% le bianconere e 49.2% le giallorosse – con loro Inter (51.5%) e Fiorentina (55.1%). La Juventus vanta la più alta percentuale realizzativa nel campionato in corso: 23.4%; la Roma è quintultima in questa classifica (9.7%)”.

Le altre statistiche

“Da una parte, la Roma è la formazione che ha segnato più gol da fuori area in questa Serie A (tre); dall’altra, al contrario, nessuna squadra ne ha concessi di più della Juventus (tre, alla pari di Como e Sassuolo). Nei cinque principali campionati europei in corso, soltanto il Barcellona (sei) ha mandato in gol più centrocampiste della Juventus: cinque. La Roma è invece, con il Como, una delle due formazioni che in questa Serie A vantano una giocatrice in questo ruolo con più di due reti all’attivo: Manuela Giugliano (tre). La Roma è prima per percentuale di possesso palla in questa Serie A (60.5%); la Juventus occupa invece il sesto posto in questa classifica (53%). Le giallorosse vantano il primato nel torneo in corso anche per percentuale di passaggi riusciti (81.4%). Solo il Como (12) ha tirato più volte della Roma (nove) in seguito ad un recupero offensivo nel campionato in corso; nessuna di queste conclusioni si è però trasformata in gol per le giallorosse; mentre la Juventus ne conta uno, seppure con sei tentativi effettuati”.