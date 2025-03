Juve Women, le statistiche in vista del match con il Milan

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle bianconere, parlando anche della partita contro il Milan.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “La Juventus è la formazione con la più alta percentuale di cross su azione riusciti (27.5%) in questa Serie A e quella che ha realizzato più gol in seguito a un traversone finora nel torneo: 11 (inclusi due nella sfida più recente con la Roma), ben 10 più del Milan, che alle sue spalle tiene soltanto la Fiorentina (0) – uno anche per la Sampdoria. Il Milan ha segnato il 40% dei suoi gol (10/25) in questa Serie A su palla inattiva, percentuale record nel torneo in corso. La formazione rossonera è anche quella che finora da fermo ne ha concessi meno (quattro), ma affronta in questa sfida quella che ne annovera di più all’attivo: la Juventus (18). In particolare, la Juventus ha segnato ben cinque gol da sviluppo di punizione indiretta – tutte le altre squadre della Serie A messe assieme ne contano poco più del doppio (11)”.

Le altre statistiche

“Solo il Lione (11) ha segnato più gol di testa della Juventus (10, come Manchester City) nei maggiori cinque tornei europei in corso; il Milan ne ha incassati quattro, di cui ben tre nelle due sfide di regular season contro la Juventus, tutti da parte di Cristiana Girelli. La Juventus è la squadra che ha segnato più gol nella prima mezzora di gioco (19) in questo torneo, mentre il Milan ha incassato 12 reti in questo frangente, meno solo della Sampdoria (16). Juventus (328 e 599) e Milan (313 e 552) sono rispettivamente la seconda e la terza squadra di questa Serie A sia per tiri totali tentati che per palloni giocati in area di rigore avversaria; in entrambi i casi, ha fatto meglio solo la Roma (391 conclusioni e 673 tocchi negli ultimi 16 metri)”. Intanto ecco i convocati della Juve<<<