Juve Women, quattro bianconere nella top 11 della settimana

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della squadra della settimana.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “Nella prima giornata del girone di ritorno della Poule Scudetto, la Juventus Women ha ottenuto tre punti fondamentali in chiave classifica vincendo 1-2 in trasferta contro la Roma. In seguito alla bella prestazione contro le giallorosse, sono quattro le bianconere inserite dalla FIGC nella squadra della settimana. SERIE A FEMMINILE – POULE SCUDETTO (6ª giornata) | LE BIANCONERE NELLA “TOP 11″ FIGC. Pauline Peyraud-Magnin: la bianconera ha registrato il record di parate nella giornata di campionato appena terminata (quattro) ed è stata – tra i portieri – una delle due giocatrici con più passaggi lunghi completati (11, come Durand)”.

Le altre calciatrici

"Cecilia Salvai: la bianconera è stata la giocatrice che in questa giornata di campionato ha effettuato più respinte difensive (16, almeno sette più di qualsiasi altra); sette, inoltre, i palloni recuperati nella sfida tra Roma e Juventus, meno solo di Boattin (otto) considerando capitoline e piemontesi. Emma Stølen Godø: oltre a essere, con Arrigoni, una delle due giocatrici che hanno realizzato una rete da fuori area in questo turno di Serie A – rete del momentaneo 0-1 della Juventus a Roma –, la norvegese ha registrato il record di tiri tra le compagne di squadra (quattro) nella gara del "Tre Fontane". Sofia Cantore: oltre alla rete e all'assist nell'1-2 della Juventus contro la Roma, è stata la giocatrice che ha creato più occasioni per le compagne in questo turno di Serie A (cinque, incluso il passaggio vincente a Stølen Godø)".