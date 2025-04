Juventus, Tudor resta o va via? Poco fa l'annuncio che dice...

Nuove indiscrezioni riguardanti la Juventus e quello che potrebbe succedere da qui al prossimo futuro rispetto al tecnico

Non c’è nessun allenatore meglio di Igor Tudor quando si tratta di entrare a stagione in corso. Si è detto questo, più e più volte, di lui, quando era finito in orbita Juventus prima dell’esonero di Thiago Motta. Una caratteristica, questa, che più volte abbiamo visto in carriera. Non ultima, l’occasione in cui ha firmato con la Lazio per rimpiazzare il dimissionario Maurizio Sarri. Anche lì, in qualche modo, il croato aveva inciso. L’addio è stato sancito per motivazioni di programmazione in sede di calciomercato, ma poco da dire sul suo operato tecnico. Ecco, questa sua capacità sta avendo riprova per quanto fatto finora sulla panchina della Juventus. Sono sette i punti conquistati dall’allenatore nelle tre partite disputate. E i tre ottenuti domenica hanno avuto un sapore speciale perché, in combinato disposto con la sconfitta del Bologna e con il pareggio tra Lazio e Roma, ha rimesso la Juventus al quarto posto. Solitario, al momento. È un buon momento, insomma. E ci voleva, dopo il cupo periodo che è stato l’inizio di 2025.

Juve-Tudor: aggiornamento! / News calciomercato

Alla luce di tutto questo, non possiamo più dare per sicuro l'addio di Igor Tudor al termine della stagione. Il contratto pattuito fino a giugno 2025 ha lasciato presagire una volontà, da parte del direttore Cristiano Giuntoli, di ricominciare tutto da capo al termine della stagione. Scossa ora, per la volata al quarto posto, poi grazie e tanti saluti. Ma non è detto. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, le possibilità di permanenza anche in vista della prossima stagione sarebbero in salita. Gli esami, d'altronde, non mancheranno. Le ultime sei partite di Serie A – che dovranno sugellare la qualificazione alla prossima Uefa Champions League – e poi il Mondiale per Club. Tudor ha tutte le carte – e le occasioni – per giocarsi la conferma.