Juventus U20, il tabellino del match con la Cremonese

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della vittoria dell'U20.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulla Primavera. Ecco il comunicato: “Campionato Primavera 1 – 31ª giornata C.S. “Amadio Soldi” – Cremona Marcatori: 43’ st Verde (J) Cremonese: Tommasi, Duca (49’ st Pavesi), Prendi, Lottici Tessardi, Ragnoli Galli (38’ st Faye), Gabbiani, Tosi, Lordkipanidze (C), Triacca (30’ st Nahrudnyy) N, Spaggiari (49’ st Sivieri), Bassi. A disposizione: Cuka, Marino, Tavares, Gashi, Thiandoum, Rama, Bielo. Allenatore: Elia Pvaesi. Juventus: Radu, Martinez (41’ st Montero), Boufandar, Ripani, Ventre (38’ st Finocchiaro), Pugno (38’ st Lopez), Vacca (20’ st Merola), Verde, Pagnucco (C), Biliboc (28’ st Crapisto), Savio”.

Le altre informazioni

"A disposizione: Marcu, Srdoc, Grelaud, Rizzo, Ngana, Djahl. Allenatore: Francesco Magnanelli. Arbitro: Leone Assistenti: Taverna – Scribani Ammoniti: 1' pt Duca (C), 7' st Savio (J), 51' st Ripani (J) Espulsi: 44' st Prendi (C) Prossimo impegno Campionato Primavera 1 – 32ª giornata Juventus-Atalanta Campo "Ale & Ricky" – Vinovo (TO) Sabato 5 aprile 2025, ore 15:00″.