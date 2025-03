Sabatini: “Motta aveva messo Yildiz in panchina”

Sandro Sabatini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della buona prestazione di Yildiz.

Sandro Sabatini, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Calciomercato.com: “Con la maglia numero 10, finalmente onorata anche dalla fiducia dell’allenatore, Yildiz ha esibito una prestazione meravigliosa, probabilmente la migliore della stagione. Imprendibile sul gol, incredibile che Thiago Motta l’avesse confinato in panchina. Talento puro il turco, forza pura nel serbo Vlahovic, che non ha segnato ma ha battagliato con una voglia che sembrava sotto anestesia negli ultimi tempi”.

Su Vlahovic

"Ha sbagliato tanto, anzi troppo. Ma almeno ha lottato come (solo) lui sa fare. In conclusione, Tudor riporta la festa allo Stadium dopo settimane di fischi e contestazioni. Non ci voleva molto: bastava far vedere una squadra con un po' di voglia di giocare, anziché tante squadre (quelle cambiate spesso) che giocavano senza capire come e perché, dall'enigmatico Thiago Motta".