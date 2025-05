Juve Women-Roma: le statistiche post-match

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della partita con la Roma.

ereIl sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “Alcune statistiche dopo il successo nella finale di Coppa Italia di Como della Juventus Women sulla Roma: per le bianconere è il secondo trofeo stagionale dopo la vittoria del campionato. Un’annata indimenticabile! Da quando è stata fondata – nel 2017/18 – la Juventus è la squadra che ha vinto più volte la Coppa Italia: quattro (nel 2018/19 contro la Fiorentina, nel 2021/22, nel 2022/23 e nel 2024/25 contro la Roma), almeno il doppio più di qualsiasi altra formazione nel periodo.

La Juventus ha vinto otto delle 10 finali disputate nella sua storia in tutte le competizioni (quattro in Coppa Italia e quattro in Supercoppa Italiana), almeno il doppio di qualsiasi altra formazione di Serie A nel periodo (dal 2017/18). Prima della Juventus, l’ultima squadra ad aver segnato almeno quattro gol in una finale di Coppa Italia era stata il Brescia – il 23 maggio 2015 contro il Tavagnacco (4-0). La Juventus ha vinto tre partite di fila in una singola edizione di Coppa Italia per la prima volta dall’ottobre 2023-febbraio 2024″.

Le altre statistiche

“Cristiana Girelli ha segnato 14 gol contro la Roma in tutte le competizioni con la maglia della Juventus, almeno il doppio di qualsiasi altra giocatrice in bianconero. La bianconera Cristiana Girelli è la giocatrice di Serie A che ha segnato più gol in questa stagione considerando tutte le competizioni: 21.

Cristiana Girelli è la giocatrice che ha segnato più gol con la maglia della Juventus sia in generale in Coppa Italia (17) che contro la Roma nella competizione (quattro). Cristiana Girelli ha segnato almeno 20 gol (21) considerando tutte le competizioni per la quarta annata la maglia della Juventus, dopo la 20/21 (26), la 21/22 (20) e la 22/23 (25).

Sesto gol per Sofia Cantore con la maglia della Juventus contro la Roma (suo bersaglio preferito in bianconero), il primo in Coppa Italia dopo cinque in Serie A. La Roma è diventata, dopo Lazio e Tavagnacco, la terza avversaria contro cui Sofia Cantore ha realizzato almeno un gol in due competizioni differenti con la maglia della Juventus.

Lisa Boattin ha partecipato ad un gol in due delle tre finali di Coppa Italia disputate dalla Juventus contro la Roma: una assist nella gara odierna a Cristiana Girelli e un assist a Barbara Bonansea nel giugno 2023.

Quello contro la Roma in questo match è il primo gol stagionale per Lindsey Thomas, che non andava a bersaglio dal 18 febbraio 2024 (doppietta contro il Napoli in Serie A); la francese invece non segnava in Coppa Italia dal 12 ottobre 2023 (doppietta anche in quel caso, contro il Chievo Verona) – sempre con la Juventus”. Intanto ecco le parole di De Grandis<<<