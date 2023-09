Juve Women, il recap della sosta nazionali per le bianconere

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota con il resoconto delle varie partite delle calciatrici bianconere in Nazionale.

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota con il recap della sosta nazionali. Ecco il comunicato della Vecchia Signora sulle calciatrici impegnate nelle varie gare: "E' terminata la sosta per le partite delle Nazionali per le giocatrici delle Juventus Women. Mentre a Vinovo proseguivano gli allenamenti, anche con interessanti novità e collaborazioni con il settore giovanile maschile, in giro per l'Europa e il Mondo le bianconere erano impegnate con le loro Selezioni. Vediamole, nazione per nazione. CANADA Partiamo da oltreoceano: il Canada ha staccato il biglietto per le prossime Olimpiadi, battendo in doppia sfida la Giamaica. 1-2 in trasferta, 2-0 in casa. Julia Grosso è entrata a gara in corso in Giamaica, partita titolare nella gara di Toronto.

ITALIA Una vittoria e una sconfitta in Women's Nations League per le Azzurre, che iniziavano l'avventura con il nuovo allenatore Soncin. Uno a zero in Svizzera, con rete di Arianna Caruso. Uno a zero in negativo, invece, nella seconda partita, contro la Svezia di Sembrant e Nilden. A questa mini spedizione hanno preso parte Caruso, Lenzini, Cantore, Girelli, Bonansea, Gama, Aprile. SVEZIA Detto della vittoria delle svedesi con l'Italia, con cui condividono il girone di UNL, il D, da segnalare il risultato delle svedesi nella gara interna d'esordio con la Spagna: 2-3, in rete l'ex bianconera Hurtig. FRANCIA Doppia vittoria per le transalpine in UNL: la prima, 2-0 in casa con il Portogallo, la seconda, 0-1 in Austria.

Peyraud-Magnin e Cascarino non sono entrate in campo nella doppia sfida. OLANDA Doppio 2-1 per la Nazionale di Lineth Beerensteyn. Il primo, in negativo, nella sfida con le vicine belghe. Il secondo in positivo, contro l'Inghilterra. La giocatrice bianconera è stata titolare in entrambe le occasioni. BOSNIA ERZEGOVINA Nations League anche per la Bosnia Erzegovina di Gloria Sliskovic. Due a uno la vittoria in trasferta contro la Bielorussia, e poi pari, 1-1, in casa con la Slovenia. Gloria è stata titolare in entrambi i match, rimediando un cartellino rosso nel secondo".

