Boattin rivela: “L’amore per la Juventus nasce da mio papà”

Lisa Boattin, calciatrice della JuventusWomen, ha detto la sua al canale Twitch delle bianconere. Ecco le sue parole: "Nasce da mio papà che è un tifoso sfegatato e mi ha trasmesso questa passione, da piccolissima guardavo la Juve con lui. Dopo ho cominciato a giocare ed avere passione per il calcio, ma prima è nato l’amore per la Juve. Amore che è continuato fino a quando non ho realizzato il sogno di giocare qui. Ricordo quando mio papà è venuto allo stadio qui per la prima volta, l’ho visto emozionato. È stato bellissimo.