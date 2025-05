Juve Women, premio per Girelli e Rosucci

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche dei premi per Girelli e Rosucci.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche di un evento. Ecco il comunicato: “In una spettacolare cornice tra spiaggia e mare si è tenuta la Presentazione della 28esima edizione del Torneo Mondiale Manlio Selis”, il “Mundialito per club” under 14 che si svolgerà dal 30 maggio al 2 giugno sui campi della Gallura. Il Grand Hotel in Porto Cervo ha accolto oggi, lunedì 19 maggio 2025, un parterre ricchissimo di personalità del mondo dello sport, tra le quali le campionesse bianconere Cristiana Girelli e Martina Rosucci – reduce dal doppio successo stagionale con la conquista del campionato e della Coppa Italia femminile”.

Sui vari premi

"Nel corso della cerimonia che si è svolta in una scenografia unica, Girelli ha ricevuto il riconoscimento come miglior calciatrice, mentre a Rosucci è andato il premio Giuseppe Pinna "Valori dello sport" – ennesima conferma per entrambe dell'ottimo lavoro compiuto anche in questa annata con la Juventus Women".