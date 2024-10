Juve Women, i precedenti in vista della sfida con la Samp

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della prossima sfida in campionato.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle bianconere. Ecco il comunicato: “Dopo aver vinto i primi cinque incroci in Serie A contro la Sampdoria, la Juventus ha perso il più recente – 0-1 il 16 dicembre 2023. Nella sua storia nel massimo campionato, solo contro due avversarie le bianconere hanno rimediato due sconfitte di fila: Milan (due tra il 2022 e il 2023) e Roma (tre tra novembre 2023 e aprile 2024). Solo contro la Roma (uno) la Sampdoria ha segnato meno gol che contro la Juventus in Serie A (tre come Empoli e Sassuolo)”.

Le altre statistiche

“La formazione bianconera potrebbe inoltre diventare la quinta contro cui le blucerchiate rimediano più di cinque sconfitte nel massimo campionato, dopo Milan (sette), Sassuolo (sette), Roma (sei) e Fiorentina (sei). In totale, cinque vittorie su sei per le bianconere, 1 sconfitta, 17 gol fatti e 3 subiti Sabato 5 ottobre alle ore 18:00 la Juventus Women sarà ospite della Sampdoria all’interno dell’impianto sportivo “La Sciorba” di Genova per la sfida valida per la quinta giornata di campionato. Le bianconere sono reduci dal netto successo casalingo contro la Fiorentina dì lunedì scorso. SERIE A FEMMINILE | SAMPDORIA-JUVENTUS WOMEN, DOVE VEDERLA La sfida tra le due squadre sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all’app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC”.