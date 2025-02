Juve Women, i precedenti in vista del Napoli

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle bianconere, parlando anche del match delle Women.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “La Juventus ha vinto tutti i sette incontri con il Napoli in Serie A, con un punteggio complessivo di 18-3; tra le squadre contro cui le bianconere vantano il 100% di successi nella competizione, solo contro il Verona (otto) hanno disputato più gare che con le partenopee (sette appunto) – sette vittorie su sette anche contro la Pink Bari; La Juventus è una delle due squadre (con il ChievoVerona Valpo, due sconfitte su due) contro cui il Napoli ha sempre perso in Serie A (sette su sette)”.

Le altre statistiche

"Inoltre, le partenopee hanno incassato 18 gol contro le bianconere, meno solo che contro Roma (22) e Milan (21) nel torneo; La Juventus ha vinto tutti i tre match giocati in casa contro il Napoli in Serie A; tra le squadre contro cui le partenopee hanno perso il 100% delle trasferte nel torneo, solo contro la Roma (quattro) hanno disputato più incontri – tre anche contro il Pomigliano; Il Napoli non ha mai realizzato più di una rete nei sette confronti contro la Juventus in Serie A, rimanendo a secco in quattro di queste – inclusa la più recente (3-0 per le bianconere al Piccolo, lo scorso 3 novembre) – mentre la Vecchia Signora ha sempre realizzato almeno due gol contro le partenopee nei sette incroci nel massimo torneo (18 in totale)".