Brambilla: “E’ un buon momento, siamo fiduciosi ora”

Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della prossima sfida.

Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: “Per guardare la classifica è ancora presto, mancano tante partite e può succedere di tutto: di certo siamo più fiduciosi e ottimisti rispetto a tre mesi fa, sarei bugiardo a negarlo, ma dobbiamo continuare a focalizzarci su noi stessi, sul lavoro, sul fare le cose bene come stiamo facendo adesso. C’è sempre da migliorare, più avanti vedremo dove saremo, se saremo stati bravi a fare altri passi in avanti: ora conta solo il lavoro quotidiano”.

Sull’ultima gara

“Abbiamo fatto una bella partita, forse il primo tempo migliore da quando alleno i ragazzi: giocavamo contro una squadra esperta, che ha messo in difficoltà tanti. Abbiamo dimostrato qualità nel gioco e solidità difensiva, rischiando poco: a trovare qualcosa da migliorare, direi che nella ripresa avremmo dovuto chiudere la partita prima, abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio, ma comunque in gare del genere ci sta soffrire un po’. Indubbiamente è un buon momento per i ragazzi, che sono bravi ad adattarsi anche in questo mese, con qualche cambiamento dovuto al mercato: penso ad esempio ai nuovi, che si stanno integrando molto bene, e anche a quelli che ci salutano, che restano però professionali fino all’ultimo minuto in cui giocano qui, come per esempio Palumbo che ha battuto il rigore decisivo con il Monopoli e due giorni dopo è andato ad Avellino”. Intanto ecco le parole di Motta<<<