Anselmi: “Juve Women? Difficile pensare ad un post-Caruso”

Lucia Anselmi, giornalista, ha detto la sua sulla Juve Women. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: “Con la Lazio c’è stato il rischio concreto di ritrovarsi a giocarsela ai supplementari, questo dimostra come il calcio stia crescendo e quanto possa essere pericolosa la sfida con la Fiorentina. Le viola hanno il dente avvelenato dopo la sconfitta contro la Roma in Supercoppa e sono determinate a chiudere la stagione con un trofeo in bacheca. La Juve non deve e non può permettersi passi falsi”.

Sulla cessione di Caruso

"Difficile pensare a un post Caruso in questo momento, ma che la giocatrice piacesse all'estero e che avesse in mente di fare un'esperienza fuori dall'Italia era del tutto plausibile. Il tiro e la visione di gioco la rendono un profilo molto ambito, tanto che nella passata stagione si era vociferato anche di un possibile interesse da parte del Real Madrid. Ha dimostrato che la partita con la Roma è stata un episodio. La squadra poteva disunirsi o accusare un calo, al contrario davanti a un'avversaria di alto profilo, come questa Inter, è scesa in campo sicura e combattiva portando a casa i 3 punti e aumentando il divario in classifica".