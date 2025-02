Juve Women, i precedenti in vista del match con il Milan

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche dei precedenti in vista del Milan.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “L’ultima gara della regular season vedrà la Juventus Women impegnata in trasferta. Le bianconere affronteranno il Milan domenica 9 febbraio 2025 alle ore 15:00 e il match sarà valido per la 18ª giornata di Serie A Femminile. Di seguito alcune curiosità legate ai precedenti tra le due squadre. La Juventus è la formazione contro cui il Milan ha perso più partite in Serie A (nove, almeno tre più che con qualsiasi altra squadra) e incassato più gol nel torneo: 31 in 14 sfide, 2.2 di media a match. Dopo aver mancato il gol nella prima sfida contro il Milan in Serie A (0-3 in trasferta, il 4 novembre 2018), la Juventus ne ha realizzato almeno uno in ognuna delle 13 successive”.

Le altre statistiche

“Solo contro Roma (17), Sassuolo (18) e Fiorentina (19), le bianconere vantano una striscia più lunga di gare consecutive a bersaglio nel massimo campionato. La Juventus è imbattuta in 11 delle 14 partite di Serie A contro il Milan (9V, 2N, 3P). Tuttavia, il Diavolo potrebbe diventare la seconda avversaria con cui perde più di tre sfide nel massimo campionato – a cinque la Roma. Il Milan invece, dalla parte opposta, potrebbe diventare la quinta avversaria contro cui la Juventus centra 10 vittorie in Serie A (nove al momento), dopo Inter (11), Roma (11), Sassuolo (14) e Fiorentina (15)”. Intanto ecco le parole di Capello<<<