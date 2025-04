Juve Women, cambio d’orario per il match con l’Inter

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della partita contro l'Inter.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “Tutto pronto per l’ultima speciale partita di campionato della Juventus Women, da affrontare contro l’Inter in casa, con le campionesse d’Italia che riceveranno lo Scudetto in una cornice di pubblico particolare come quella dell’Allianz Stadium. Un’occasione speciale per festeggiare e celebrare una stagione conclusa nel migliore dei modi. L’appuntamento di sabato 10 maggio, inizialmente fissato in calendario alle ore 18, è stato spostato alle 20:30”.

Le altre informazioni

“Sono già aperte le vendite dei biglietti, il costo del biglietto è di 5€, sono disponibili le tariffe speciali a 1€ per gli abbonati 24-25, gli Juventus Member, i possessori di Juventus Card e gli Under 14. È possibile acquistare i tagliandi esclusivamente online sull’OfficialTicket Shop Juventus. **CLICCA QUI PER ACCEDERE ALLA VENDITA**”. Intanto ecco le parole di Delneri