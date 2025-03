Juve Women, i numeri sul calcio femminile: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della giornata dell'8 marzo.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Juventus riafferma il suo impegno nella crescita del calcio femminile, con un focus sempre maggiore sulla prossima generazione. Negli ultimi dieci anni, il club ha saputo costruire un percorso chiaro per le giovani atlete, trasformando il panorama calcistico e stabilendo nuovi standard nello sviluppo delle giovani calciatrici. Alcuni dati: da quando ha lanciato il programma di calcio giovanile femminile, Juventus ha ampliato il settore, che ora conta su squadre dall’Under 10 all’Under 19. Questa progettualità ha permesso di aumentare di ben sei volte del numero delle ragazze bianconere: il tutto avviene in un club competitivo, che fornisce supporto costante e aiuta la crescita delle giocatrici”.

Le altre informazioni

“Ogni anno, in media venti di loro vengono convocate nelle Nazionali giovanili di categoria (tra U16 e U19), altrettante acquisiscono un’importante esperienza in campo, andando a giocare in prestito nelle squadre di Serie A e Serie B. Numeri importanti, in controtendenza con statistiche che evidenziano come circa il 50% delle ragazze smetta di praticare sport entro i 15 anni a causa della pressione scolastica, delle preoccupazioni legate al proprio corpo e della mancanza di modelli di riferimento. Proprio per contrastare questa tendenza Juventus si impegna ogni giorno ad ampliare le opportunità di accesso al calcio e a garantire la partecipazione a lungo termine; l’espansione dei programmi giovanili e la conseguente maggiore visibilità sono fattori che aumentano le occasioni per crescere, come donne e calciatrici”. Intanto ecco il report del match della Primavera<<<