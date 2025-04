Juve Women, il report sulle bianconere in Nazionale

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche delle bianconere in Nazionale.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “Altra giornata ricca di partite delle nazionali femminili a cui hanno preso parte diverse calciatrici bianconere. Non si può che partire dalla vittoria dell’Italia che dopo due ko consecutivi trova il successo nella sfida di UEFA Women’s Nations League per 0-3 in trasferta che cancella anche il risultato subito in casa contro la selezione danese: in gol, oltre a una vecchia conoscenza bianconera come Arianna Caruso e a Lucia Di Guglielmo, va anche Cristiana Girelli che colpisce con un meraviglioso tacco esterno al volo”.

Le altre gare

“Scoppiettante 3-3 nella gara di UEFA Women’s Nations League tra Islanda e Svizzera, con Viola Calligaris entrata in campo nel finale di partita nel match che porta a quota due punti le elvetiche nel gruppo 2 dominato dalla Francia di Peyraud-Magnin, che batte 0-2 a domicilio la Norvegia di Harviken e resta a punteggio pieno a 12 punti. Pareggio anche per la Svezia di Bennison, titolare nella sfida casalinga contro il Galles terminata 1-1 con il gol della squadra ospite arrivato poco dopo l’uscita dal campo della centrocampista bianconera, mentre entra in campo negli ultimi 10 minuti Krumbiegel nella larghissima vittoria arrivata per 6-1 da parte della Germania in casa contro la Scozia. Chiudiamo con la sconfitta per 0-1 in amichevole del Canada di Lysianne Proulx – rimasta in panchina nella gara persa contro l’Argentina”. Intanto ecco le parole di Zambrotta<<<