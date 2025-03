Juve Women, Lenzini rientra nel top 11 della scorsa stagione

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche del riconoscimento a Lenzini.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche di Lenzini. Ecco il comunicato: “Quella andata in scena nel pomeriggio di oggi – lunedì 24 marzo 2025 – è stata prima di tutto una giornata di festa. Sì, perchè anche la seconda edizione di “Women4Football” – l’evento organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori (AIC) – ha celebrato le protagoniste del calcio femminile italiano nella splendida cornice del Salone d’Onore del CONI, a Roma, e vi hanno partecipato tutte le istituzioni e le massime autorità del calcio italiano. Queste le parole di Sara Gama, in veste di vice-Presidente AIC: «Ringrazio il Presidente Malagò per l’ospitalità e anche Umberto Calcagno per credere nel calcio femminile. Volevamo mettere al centro le ragazze di oggi che vincono questi premi e le ragazze di ieri che ci hanno permesso di essere qui oggi».

"Entrando più nel dettaglio, si sono svolte le premiazioni delle undici migliori calciatrici della stagione sportiva 2023/2024 e la Juventus è stata rappresentata da Martina Lenzini – votata tra i migliori difensori del passato campionato – e come da tradizione è stato il calcio a premiare il calcio dal momento che tutti i riconoscimenti sono stati assegnati sulla base dei voti espressi negli scorsi mesi dalle calciatrici stesse. Queste le parole di Martina Lenzini al momento della premiazione: «Siamo diventate professioniste grazie al lavoro di tutte le donne che hanno giocato prima di noi. Ringrazio ancora chi ha lavorato per noi e lavoreremo anche noi per cercare di portare avanti lo stesso lavoro iniziato prima di noi".