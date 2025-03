Juve Women, Lehmann: “Abbiamo una squadra incredibile”

Alisha Lehamann, calciatrice della Juventus Women, ha parlato della sua esperienza in bianconero, elogiando l'ambiente e la squadra

Intervista per Marca, Alisha Lehmann ha parlato della sua attuale esperienza tra le fila della Juventus Women. Ecco le sue parole: “È un onore indossare questa maglia e giocare per un club così incredibile e ricco di storia. Abbiamo una squadra incredibile, con grandi giocatori da cui imparare ogni giorno e con un lavoro molto professionale in tutti i settori alle spalle. Abbiamo giocato allo Stadium davanti a 33.000 tifosi ed è stato fantastico. È diverso, sei più motivato. Il calcio femminile in Italia? In Italia il calcio femminile sta migliorando molto, ma ci sono ancora campi su cui giochiamo che non sono in buone condizioni. Questo è un aspetto che deve cambiare”.

Lehmann: “Non sono un influencer. Cambiato tutto in Inghilterra”

Inoltre, sulla sua fama sui social, la giocatrice bianconera ha detto: "Non direi che sono un'influencer perché gioco solo a calcio. Mi chiedono sempre come ho fatto ad avere così tanti follower, ma non lo so davvero. Ho iniziato con i social media perché mi piacevano le tendenze e non ci ho mai investito troppo tempo, ma probabilmente alle persone piacciono i contenuti che pubblico e per questo mi seguono. A dire il vero, non so a che punto ho smesso di essere una persona qualsiasi. Forse tutto è iniziato quando mi sono trasferita in Inghilterra. Lì sono apparso in diversi programmi televisivi, in alcune serie e il mio impatto è diventato maggiore".