Juve Women, Bonansea rinnova fino al 2027: la nota

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “Si prosegue, insieme. Barbara Bonansea ha firmato il prolungamento di contratto con le Juventus Women fino al 30 giugno 2026, con opzione fino al 2027, confermandosi ancora una volta uno dei riferimenti del gruppo bianconero – protagonista anche in questi mesi sia con le giocate e i gol in campo, che con il carisma e il ruolo da leader in spogliatoio. Arrivata sin dal primo giorno del progetto Women nel 2017, dopo essere cresciuta nel Torino e aver dominato la scena con il Brescia, l’attaccante classe ’91 ha visto nascere la nostra squadra, conquistando decine di trofei e affermandosi come una delle stelle del calcio italiano”.

Sulla carriera

"Tifosa della Juventus sin da bambina, in questa stagione ha tagliato il traguardo delle 200 presenze con la nostra maglia, raccogliendo finora 91 reti complessive in carriera con le Women. Inoltre, Barbara è stata l'autrice del primo gol ufficiale delle Juventus Women in Serie A (il 30 settembre 2017 in casa del Mozzanica) e delle prime due in Women's Champions League (il 12 settembre 2018 nel 2-2 contro il Brondby); esempi di come la sua storia personale sia intrecciata con quella del nostro club. Un talento e una campionessa con cui siamo felici di proseguire il nostro cammino: congratulazioni, Barbara!".