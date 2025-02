Juve Women, gli impegni delle convocate in Nazionale

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche degli impegni in Nazionale.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “Si apre la pausa per le Nazionali per le giocatrici bianconere, impegnate con le loro selezioni nei prossimi giorni. Ecco il dettaglio dei loro appuntamenti. Francia (Peyraud-Magnin) La Francia gioca in Women’s Nations League, il 21 Febbraio con la Norvegia a Tolosa (h. 21.10) e il 25 Febbraio: con l’Islanda a Mans (h. 21.00) Norvegia (Harviken) Sempre per la Women’s Nations League: derby bianconero, il 21 Febbraio, e poi sfida alla Svizzera a Stavanger (25.2, h. 18.00) Italia (Beccari, Bergamaschi, Boattin, Bonansea, Cantore, Lenzini, Girelli) Doppia sfida per le azzurre: il 21 Febbraio Italia – Galles a Monza (h. 18.15), il 25 Febbraio Italia – Danimarca a La Spezia (h. 18.15) Svezia (Bennison, Kullberg) Per la UWNL: il 21 Febbraio Danimarca – Svezia a Odense (h. 19.15), il 25 febbraio sfida al Galles a Wrexham, in Galles appunto, alle 20.15) Danimarca (Vangsgaard) Doppio derby bianconero: il 21 contro la Svezia, il 25 contro le Azzurre”.

Le altre partite

"Svizzera (Calligaris) 21 Febbraio: Svizzera – Islanda a Zurigo (h. 19.00); 25 Febbraio: Norvegia – Svizzera a Stavanger (h. 18.00) Canada (Proulx) Impegno in Pinatar Cup per il Canada, in Spagna. Il 19 febbraio con la Cina, il 22 con il Messico e il 25 con Taipei Cinese. Norvegia Under 23 (Godø) Sfida alle pari età della Svezia nel derby scandinavo in programma il 21 febbraio alle 18 a Palamo. Italia Under 19 (Cocino, Bertora, Ferraresi, Gallo, Mustafic, Zamboni, Tosello) Impegno internazionale, ad Alicante, nel "La Nucía International Tournament". Le ragazze saranno impegnate in due partite, sabato 22 febbraio alle 15 contro la Germania e martedì 25 alle 12 contro la Danimarca. Cristiana Girelli – Sofia Cantore L'AGENDA 19 Febbraio Canada-Cina 21 Febbraio Francia – Norvegia Italia – Galles Danimarca – Svezia Svizzera – Islanda Svezia – Norvegia U23 22 Febbraio Canada-Messico Italia U19 – Germania 25 Febbraio Francia – Islanda Norvegia – Svizzera Italia – Danimarca Norvegia-Svizzera Canada – Taipei Cinese Italia U19 – Danimarca".