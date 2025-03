Juve, il ricordo della vittoria in coppa con la Fiorentina

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle bianconere, parlando anche della vittoria della Coppa Italia.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle bianconere. Ecco il comunicato: “La Juventus Women si gioca l’accesso alla finale di Coppa Italia femminile: il 6 marzo a Biella in campo nel ritorno contro la Fiorentina. E proprio la Fiorentina rappresenta un bellissimo precedente nella nostra storia, perchè nel 2019 le bianconere, battendo a Parma le viola, alzarono per la prima volta il trofeo”.

Il ricordo della vittoria di Coppa Italia

"LA PRIMA VOLTA 28 aprile 2019, stadio Ennio Tardini di Parma. Le Juventus Women, per la prima volta, al loro secondo anno di vita, hanno la possibilità di conquistare, in finale, la Coppa Italia. L'ultimo ostacolo sulla strada che porta alla coppa è la Fiorentina, avversaria fino all'ultimo anche nella lotta scudetto. Le bianconere giocano la partita attesa, dando subito un segnale fortissimo e dominando. Vantaggio all'8′ con Ekroth, raddoppio di Cernoia alla mezz'ora con uno dei gol più belli dell'intera avventura di Valentina con la Juventus. Il gol di Bonetti per le viola al 74′ non cambia il finale: è la Juve ad alzare la coppa. La prima Coppa Italia della sua storia".